POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Haftbefehl wegen 22-fachen Fahrzeugdiebstahls

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am 21.03.2023 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Rüsselsheimer Straße. Hierbei übersah der Fahrer eines blauen Opels einen abbiegenden schwarzen Audi. Es kam zu einem Auffahrunfall auf Höhe der Mozartstraße. Der schwarze Audi hielt daraufhin nicht an, sondern entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei in Walldorf bittet um Mithilfe der Bürger. Hat jemand den ...

