Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Wie der Polizei erst am 27.09.2023 mitgeteilt wurde, soll ein 33-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in Emmendingen bereits am 26.09.2023 lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf einer Baustelle im Bereich Marktplatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der Mann sich bei Betonabtragungsarbeiten mit einem Wasserstrahlgerät verletzt haben. Der 33-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell