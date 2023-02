POL-WAF: Warendorf. Alkoholisiert im Auto unterwegs

Warendorf (ots) - Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Samstag (18.02.2023, 00.35 Uhr) drei geparkte Autos in Warendorf aufeinander geschoben. Der Bielefelder fuhr auf der Sassenberger Straße Richtung Sassenberg als er in ein am Straßenrand geparktes Auto fuhr. Durch den Aufprall schob sich dieser Pkw auf zwei weitere davor geparkte Wagen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde ...

