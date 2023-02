POL-WAF: Ahlen. Starke Polizeikräfte verhinderten Aufeinandertreffen rivalisierender Fans

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Freitag, 17.2.2023 in eine Firma an der Tom-Rinck-Straße in Oelde ein. Der oder die Täter stahlen aus einer Lagehalle mehrere Kisten Altmetall. Das Diebesgut dürfte mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon ...

