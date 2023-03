Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dumm gelaufen?!

Breitungen/Werra (ots)

Am 24.03.2023 kam es in Breitungen im Frauenbreitunger Weg 30 in dem dortigen Discounter zu einem Ladendiebstahl. Zwei zu diesem Zeitpunkt unbekannte weibliche Personen verpackten eine größere Menge Lebensmittel in eine mitgeführte Tasche und verließen den Markt, ohne zu bezahlen. Eine aufmerksame Kundin hatte die Tat aber beobachtet und die Filialleitung darüber in Kenntnis gesetzt. Dort war bekannt, dass die Täterinnen für den Folgetag eine Bestellung aufgegeben hatten.

Am 25.03.2023 war dann die Polizei bereits vor Ort. Die Täterinnen erscheinen zur Abholung ihrer Bestellung und wurden mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Nach anfänglicher Leugnung gestanden sie dann die Tat. Bei einer Nachschau in deren Wohnung konnte das Diebesgut vom Vortag sichergestellt werden. Es handelete sich um Fleisch- und Wurstwaren sowie Genussmitteln im Wert von ca. 60 Euro. Beide Täterinnen erhielten eine Anzeige wegen Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell