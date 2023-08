Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand in der Winzler Straße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 15:20 Uhr, ging ein Notruf ein. Der 39-jährige Anrufer machte zusammenhanglose Angaben, so dass von einem psychischen Ausnahmezustand ausgegangen werden musste. Erst nach mehrfachem Klingeln öffnete der Mann und trat mit jeweils einem Messer in jeder Hand einen Schritt auf die Beamten zu. Dabei stieß er verbale Drohungen aus. Da er in keiner Weise auf Anweisungen reagierte, zogen sich die Beamten bis zum Eintreffen einer zweiten Streife zurück. Der Mann verschwand kurz in seiner Wohnung, trat dann aber wieder heraus, nahm einen Zug aus einer Feuerzeug-Gasflasche und schleuderte diese in Richtung der Beamten, ohne diese jedoch zu treffen. Aufgrund der vorliegenden hohen Eigen- und Fremdgefährdung wurde der Einsatz des Distanzelektroimpulsgerätes (DEIG) angedroht. Da er den Weisungen nach wie vor nicht folgte, wurde das DEIG eingesetzt. Der Mann musste dennoch mit körperlichem Einsatz vollends zu Boden gebracht werden, da er sich vehement zur Wehr setzte. Er wurde gefesselt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht, wo er nach einer Blutprobenentnahme stationär aufgenommen wurde. Der Mann trug leichte Verletzungen davon. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

