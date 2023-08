Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Falscher Polizeibeamter scheitert an gut informierter 94-Jähriger

Zweibrücken (ots)

Zeit: 07.08.2023, 22:25 Uhr

Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Weil sie den infamen Trick erkannte, mit dem ein unbekannter Telefonbetrüger eine 94-Jährige Zweibrückerin überrumpeln wollte, gab dieser schließlich entnervt auf. Was war passiert? Ein unbekannter Mann mit ortsüblichem Dialekt rief auf dem im örtlichen Telefonbuch veröffentlichten Festnetzanschluss einer 94-jährigen Dame als angeblicher Polizeibeamter an und erzählte dieser die oft bemühte Geschichte, wonach die Polizei nach der Festnahme zweier Einbrecher bei diesen Unterlagen aufgefunden habe, die befürchten ließen, dass der nächste Einbruch durch weitere noch flüchtige Täter bei der Geschädigten stattfinden dürfte, zumal hinter deren Name in der Liste der Festgenommenen eine Summe von 20.000 Euro vermerkt sei. Aus diesem Grund wolle die Polizei nun prüfen, ob die Angerufene tatsächlich Geld und Wertgegenstände im Haus habe. Sollte dies der Fall sein, würden die Beamten vorbeikommen und alles in Sicherheit bringen.

Die Seniorin ließ sich nicht aufs Glatteis führen und entgegnete auf die Frage nach Geld und Wertgegenständen, sie habe nichts außer zwei Kindern, woraufhin der Betrüger entnervt aufgab und das Gespräch beendete.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) warnt vor weiterem Auftreten des Unbekannten, der seine Lügengeschichte durchaus verändern könnte und warnt davor, wildfremden Menschen am Telefon Glauben zu schenken. Die Polizei fragt am Telefon nicht nach Geld und Wertgegenständen. |pizw

