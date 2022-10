Ulm (ots) - Gegen 15 Uhr fuhr eine 56-Jährige in einem VW Golf in der Ulmer Straße in den fließenden Verkehr ein. Sie parkte zuvor dort. Beim Einfahren kollidierte der Golf mit einem VW Passat. Dieser wurde von einem 35-Jährigen in der Ulmer Straße in Richtung Biberacher Straße gefahren. Die Polizei Laupheim ...

