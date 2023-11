Polizei Dortmund

POL-DO: Zeuge beobachtet mutmaßliche Einbrecherinnen - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1086

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei am Sonntag (12. November) einen versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Holsteiner Straße in Dortmund gemeldet. Die Einsatzkräfte nahmen daraufhin zwei Tatverdächtige fest.

Nach ersten Angaben bemerkte ein 73-jähriger Zeuge aus Dortmund gegen 15 Uhr zwei Personen im Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Holsteiner Straße. Als er die beiden Unbekannten ansprach, ergriffen sie die Flucht. Doch noch in der Brunnenstraße konnte der Zeuge die Einbrecherinnen stellen und der alarmierten Polizei übergeben.

Die Beamten nahmen die beiden Beschuldigten (14 und 18 ohne festen Wohnsitz) fest.

Die Polizei bedankt sich bei dem Senior für seinen engagierten Einsatz.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell