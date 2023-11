Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall und fährt frontal gegen einen Ampelmast

Dortmund (ots)

Am Sonntagnachmittag (12. November) kam es in der Schüruferstraße zu einem Verkehrsunfall. Infolgedessen versuchte der Autofahrer zu flüchten und fuhr gegen einen Ampelmast. Vermeintlich stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr gegen 16:40 Uhr ein 47-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Auto die Schüruferstraße in Richtung Westen. In Höhe der Hausnummer 163 fuhr er auf das Auto eines 59-jährigen Dortmunders auf. Beide Autofahrer hielten an. Nachdem der 59-Jährige gesagt hatte, dass er die Polizei angerufen hat, stieg der 47-Jährige in sein Auto ein und entfernte sich vom Unfallort in westliche Richtung.

Bei seiner Flucht kam er nicht weit, denn ersten Kenntnissen zufolge fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit kurz vor der Einmündung Schüruferstraße/ Adelenstraße gegen einen Ampelmast. Durch den Zusammenstoß wurde der Ampelmast abgeknickt und der Motorblock des Autos herausgerissen. Das Auto kam quer auf der Straße zum Stehen.

Der 47-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an.

Die Polizei sperrte die Schüruferstraße in beide Fahrtrichtungen, sowie die Zufahrt zur Adelenstraße für die Unfallaufnahme. Dadurch kam es auch zu Einschränkungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell