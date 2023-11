POL-DO: Mann von Stadtbahn überrollt - Nachtrag

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1080 Nach zwei Autobränden in Dortmund-Lücklemberg und -Körne in den vergangenen Tagen sucht die Polizei noch Zeugen. Der erste Fall ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch (8. November) gegen 4.10 Uhr. Im Wilhelm-Kaiser-Weg brannte ein Peugeot auf der Garageneinfahrt eines Einfamilienhauses. Zeugen waren durch einen Knall auf den Brand ...

mehr