POL-PPWP: Hyundai landet auf dem Dach

Kaiserslautern (ots) - Ein Jäger bemerkte am Donnerstagabend einen Waldbrand in der Nähe der Burgruine Beilstein. Er alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen dieser brannte eine Waldfläche von circa 130 Quadratmetern. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Die Ursache für das Feuer ist unbekannt. Ein kurzer Aufruf an alle: Seien Sie bei den aktuellen Witterungsverhältnissen unbedingt achtsam! Das Entsorgen von ...

