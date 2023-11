POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt in Dortmund-Aplerbeck - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1098 In der Nacht zu Donnerstag (16.11.) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in Witten gesprengt. Um 1.37 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall von der Filiale der Deutschen Bank in der Wideystraße. Vermutlich zwei Täter flüchteten kurze Zeit später in einem Auto in nordwestliche Richtung. Die vier Seitenfenster des Geldinstituts wurden durch die Explosion komplett entglast. ...

