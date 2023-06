POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Klüsserath (ots) - Am Donnerstag, 08.06.2023 fand in dem Reisemobilpark, neben dem Campingplatz in Klüsserath eine Ausstellung statt, bei der teils hochwertiges neues Campingzubehör vorgestellt und verkauft wurde. Während der Tageszeit wurden bereits von mehreren Zeugen zwei Kleingruppen festgestellt, die sich rasch zwischen den Wohnmobilen umherbewegten, teils Fotos von den Wohnmobilen fertigten und offensichtlich ...

mehr