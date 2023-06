Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Behördenübergreifende Kontrollen rund um den "Trödelmarkt Willy-Brandt-Allee" in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am heutigen Tag (17. Juni 2023) zusammen mit dem Zoll und der Stadt Gelsenkirchen eine Kontrollaktion am und auf dem "Trödelmarkt Willy-Brandt-Allee" in Gelsenkirchen durchgeführt.

In der Zeit von 5 bis 11 Uhr wurden die anreisenden und bereits anwesenden Händler kontrolliert. Im Zuge der Kontrollen wurden 157 Fahrzeuge überprüft. Wegen Überladung, Verstößen gegen die Regelungen zur Umweltplakette sowie sonstiger Verstöße wurden insgesamt 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, 14 Verwarngelder und eine Sicherheitsleistung erhoben.

Darüber hinaus wurden 15 Strafanzeigen wegen Steuervergehen, Urkundenfälschung, Betrug, Zuwiderhandlungen gegen das Markenurheberrecht und Verdacht des illegalen Aufenthalts gefertigt. In der Folge der aufenthaltsrechtlichen Ermittlungen wurden drei Personen festgenommen.

Aufgrund der eingeleiteten Strafverfahren wurden Plagiate, E-Zigaretten und gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt.

Ferner wurden wegen arbeitsrechtlicher Feststellungen zwei Meldungen an das Jobcenter gefertigt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell