Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizei endet mit Verkehrsunfall und Strafanzeige

Gelsenkirchen (ots)

Wegen des Verdachts auf ein Fahrzeugrennen mit anschließendem Verkehrsunfall in der Feldmark hat die Polizei am Dienstag, 13. Juni 2023, ein Strafverfahren gegen einen 20-jährigen Autofahrer eingeleitet. Polizeibeamte waren gegen 20 Uhr an der Kreuzung Overwegstraße und Grillostraße auf zwei hochmotorisierte Fahrzeuge aufmerksam geworden, die zunächst an einer roten Ampel warteten und dann stark beschleunigten, um mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Overwegstraße zu fahren. Daraufhin gaben die Beamten Anhaltesignale, um die beiden Fahrzeuge zu stoppen und die Fahrer zu kontrollieren. Während das eine Auto im Bereich der Grenzstraße stoppte, gab der andere Fahrer eines Mercedes AMG Gas, um sich der Kontrolle zu entziehen und überfuhr dabei auch mehrere rote Ampeln. An der Kreuzung von Feldmarkstraße und Boniverstraße kollidierte das Auto mit dem Wagen einer 25-Jährigen, woraufhin der 20-jährige Raser sein Auto schließlich stoppte. Die 25-jährige Essenerin und ihre beiden Mitfahrerinnen blieben eigenen Angaben zufolge unverletzt. Um eine Flucht des 20-Jährigen zu verhindern, fesselten die Polizisten den Gelsenkirchener an der Unfallstelle. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Bargeld, das die Einsatzkräfte neben seinem Auto, Führerschein sowie Smartphone sicherstellten. Die Ermittlungen zu dem anderen Beteiligten des vermeintlichen Autorennens dauern an, hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Es handelte sich dabei um ein silber- oder graufarbenes C-Coupé der Marke Mercedes, der Fahrer war etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Hinweise zu dem Mann bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6210 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

