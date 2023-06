Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unfall mit einem Streifenwagen in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten unter Beteiligung eines Streifenwagens kam es am Montag, 12. Juni 2023, in Horst. Ein 60-jähriger Polizeibeamter fuhr mit einem Streifenwagen gegen 20.15 Uhr auf den Garagenhof der Polizeiwache in Horst an der Essener Straße, um dort zu parken. Bei der Einfahrt passierte er einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, der diesen Hof in der Vergangenheit bereits häufiger als Schlafplatz genutzt hatte und auch zu diesem Zeitpunkt dort lag. Aus noch ungeklärter Ursache verletzte sich der 40-Jährige vermutlich am Reifen, beziehungsweise am Radkasten des vorbeifahrenden Streifenwagens schwer am Bein. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

