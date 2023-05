Feuerwehr Detmold

FW-DT: Starkregen trifft Detmolder Norden

Detmold (ots)

Am späten Samstag Nachmittag traf ein Unwetter mit Gewitter und Starkregen den Detmolder Norden. Innerhalb kürzester Zeit liefen zahlreiche Keller voll. Die Feuerwehr Detmold war mit allen Löschgruppen und Löschzügen im Einsatz. In den verschiedenen Ortsteilen wurden insgesamt rund 120 Einsätze abgearbeitet.

Besonders hart hat es die Bereiche Aachener Straße, Dürener Straße sowie den Brüler Weg in Klüt getroffen. In den Straßenzügen standen Gebäude zum Teil zwei Meter unter Wasser, für rund 100 Anwohnerinnen und Anwohner wurde in der Grundschule Klüt eine Notunterkunft eingerichtet. Die Polizei sowie der kommunale Ordnungsdienst sind vor Ort und sichern die Objekte. Im Einsatz sind hier auch Einheiten aus unseren Nachbarstädten Horn-Bad Meinberg und Barntrup sowie die THW Ortsverbände Lemgo und Detmold. Die Stadtwerke Detmold trennten einige Gebäude vom Stromnetz.

