Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Als eine 26-jährige Gelsenkirchenerin am Dienstag, 13. Juni 2023, gegen 10.30 Uhr auffällige Geräusche aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Skagerrakstraße hörte, schaute sie durch den Türspion ihrer Wohnungstür, um nach dem Rechten zu sehen. Dabei stellte sie fest, dass sich ein ihr unbekannter junger Mann und eine junge Frau mit Werkzeug an der gegenüberliegenden Wohnungstür zu schaffen machten. Die Gelsenkirchenerin wählte daraufhin den Notruf und alarmierte die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung erschien kurze Zeit später an dem Mehrfamilienhaus und betrat den Hausflur. Die vermeintlichen Tatverdächtigen hatten das Eintreffen der Beamten mitbekommen, was sie dazu veranlasste, in Richtung des Dachbodens zu flüchten. Die Beamten fanden einen 18-Jährigen und eine 21-Jährige ohne festen Wohnsitz in ihrem Versteck und nahmen sie beide vorläufig fest. Anschließend brachten sie die beiden zur Polizeiwache und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchs ein.

