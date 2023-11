POL-DO: Polizeipräsident Gregor Lange zu Schwerpunkteinsätzen in Dortmunder Innenstadt: "Der Kontrolldruck zeigt Wirkung"

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1106 Aufmerksame Zeugen bemerkten in der Nacht zu Freitag (17. November) einen Einbrecher in einem Gebäude in Dortmund-Nette. Die Polizei nahm daraufhin einen Mann vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden ein 27-Jähriger und eine 26-Jährige aus Dortmund gegen 04:00 Uhr auf Geräusche in einem Gebäude in der Haberlandstraße ...

mehr