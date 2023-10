Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Brandstiftungen an u.a. Wohnanhänger und Wohnmobil gesucht.

Karlsruhe (ots)

Ein Wohnmobil, ein Wohnwagen sowie ein Boot auf einem Anhänger wurden am Donnerstagabend im Bereich von Karlsruhe-Daxlanden offenbar infolge einer Brandstiftung beschädigt.

Nach den derzeitigen Ermittlungen brach zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr an mehreren geparkten Fahrzeugen im Bereich der Rheinhafenstraße, August-Dosenbach sowie der Hermann-Hesse-Straße ein Feuer aus. Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen. Nach dem aktuellen Sachstand muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. In der Nähe eines Brandortes kontrollierten Polizeibeamte einen 16-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, ob der Jugendliche für die Brände verantwortlich ist.

Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 14 Einsatzkräften an den Brandorten und hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell