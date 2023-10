Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 23-Jähriger bei Einbruch in Apotheke festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 23-jähriger Tatverdächtiger wurde am frühen Mittwochmorgen bei einem Einbruch in eine Apotheke in der Tullastraße auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann gegen 01:30 Uhr die Glaseingangstür der Apotheke mit einem Gegenstand eingeworfen haben und anschließend in den Verkaufsraum eingebrochen sein, um sodann stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Mit der Hilfe einer aufmerksamen Anwohnerin gelang es einer alarmierten Polizeistreife, den Beschuldigten, der sich zwischenzeitlich hinter einem Schrank versteckt hatte, noch in der Apotheke zu stellen. Die Zeugin hatte die Polizei wenige Minuten vor dem Einbruch in die Apotheke verständigt, nachdem vermutlich derselbe Täter mit einem Stein ein Fenster ihrer Erdgeschosswohnung eingeworfen hatte. Noch während des Notrufs hatte die Frau ein weiteres Klirren aus dem Nachbargebäude vernommen und dies der Polizei mitgeteilt. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen daraufhin schnell lokalisieren und vorläufig festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wird der 23-jährige Beschuldigte dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.

Dr. Matthias Hörster, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell