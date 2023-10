Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe

Bruchsal - Lkw-Unfälle am Stauende führen zu längeren Staus

Vermutlich infolge des Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen am Autobahndreieck Karlsruhe ereigneten sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe weitere Verkehrsunfälle mit verletzten Lkw-Fahrern.

Gegen 09.30 Uhr erkannte ein 42-jähriger Fahrer eines Lkw das Stauende auf Höhe Weingarten zu spät und fuhr auf einen Sattelzug auf. Der 42-Jähre erlitt schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die BAB 5 war zeitweise in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Karlsruhe konnte über einen Parkplatz umgeleitet werden. Trotzdem staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro

Offenbar übersah ein weiterer Lkw-Fahrer gegen 11.30 Uhr wiederum dieses Stauende und kollidierte mit einem vorausfahrenden Lkw. Der 40-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher kam leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch hier entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Zwischenzeitlich sind wieder Fahrstreifen am Autobahndreieck Karlsruhe in Richtung Basel und Stuttgart freigegeben. Es muss jedoch nach wie vor mit Verkehrsbeeinträchtigungen und kurzfristigen Sperrungen gerechnet werden. Die Fahrbahndecke im Bereich der Baustelle am Autobahndreieck wurde von dem brennenden Lkw beschädigt.

