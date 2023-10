POL-PDWIL: unschönes Ende der Oktoberfestfeier in der Gemeindehalle

Basberg (ots) - Am 30.09.2023 gegen 11:55 Uhr befuhr eine 15-jährige Mofa-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug die Oberbettinger Straße in Basberg. Im Bereich der Hausnummer 3 begegnete der Mofa-Fahrerin ein scharzer Volvo, welcher entgegen des Rechtsfahrgebots auf der Gegenfahrbahn fuhr, vermutlich um an einem abgestellten Personenkraftwagen vorbeizufahren. Um eine Kollsion zu verhindern, musste die Mofa-Fahrerin ausweichen und ...

