POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person und Unfallflucht

Blankenheim, Hillesheim, Gerolstein (ots) - Am 29.09.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines VW Caddy mit Düsseldorfer Kennzeichen die BAB 1 von Euskirchen kommend in Richtung Gerolstein. Bereits auf der Autobahn in Höhe Blankenkeim überholte er einen vorausfahrenden 21-jährigen Fahrzeugführer, nur um ihn im Anschluss auszubremsen und dann seine ...

mehr