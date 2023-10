Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub in Mühlburg - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei Unbekannte raubten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Mann in der Hardtstraße aus.

Ein Zeuge entdeckte am Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr eine verletzte Person in der Hardtstraße, zwischen der Neugraben- und der Kärcherstraße und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 42-jährige Geschädigte von zwei jungen Männern angesprochen. Völlig unvermittelt sollen sie den 42-Jährigen geschlagen und getreten haben, der durch die Angriffe offenbar zu Boden ging. Nachdem die Täter in Richtung der Kleingartenanlagen flüchteten stellte er fest, dass seine Geldbörse und sein Mobiltelefon entwendet wurden.

Die beiden Tatverdächtigen seien etwa 18-Jahre alt und blond gewesen. Beide hätten in badischem Dialekt gesprochen.

Hinweise zur Tat oder den geflüchteten Tätern nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Daniel Joram, Pressestelle

