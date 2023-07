Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Konzertwochenende im Rostocker IGA-Park - Gemeinsame Pressemeldung der Polizeiinspektion Rostock und der Bundespolizeiinspektion Rostock

Am Freitag dieser Woche eröffnet Apache 207 das Open-Air-Konzertwochenende, am Samstag folgt Roland Kaiser. Erfahrungsgemäß reisen viele zum Konzert mit dem Auto an.

Da die Parkmöglichkeiten rund um den IGA-Park äußerst begrenzt sind, rät die Polizei den Besucherinnen und Besuchern mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Erschwerend kommen eine Baustelle auf der Rostocker Stadtautobahn (B103) zwischen den Anschlussstellen Evershagen und Lütten Klein sowie der Feierabend- und Urlaubsverkehr hinzu. Aufgrund der Baustelle ist die Stadtautobahn (B103) nur halbseitig befahrbar und die Abfahrt Groß Klein/Schmarl gesperrt. Die Rostocker Polizeiinspektion bittet daher, möglichst nicht mit dem eigenen Auto zum Konzertgelände zu fahren, sondern frühzeitig auf den P&R-Parkplätzen zu parken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum IGA-Park anzureisen. In den Eintrittskarten für die Konzerte im IGA-Park ist die Fahrkarte für Bus und Bahn bereits enthalten.

Für eine störungsfreie An- und Abreise zu den beiden genannten Veranstaltungen wird die Bundespolizeiinspektion an den Haltepunkten entlang der S-Bahnstrecke in Rostock präsent sein. Auch Taschendiebe nutzen gerne das erhöhte Verkehrsaufkommen aus, um unentdeckt zuzuschlagen. Schützen Sie daher sich und ihre Wertsachen! Seien Sie achtsam auf den Bahnanlagen und achten Sie bitte auch auf die entsprechenden Lautsprecherdurchsagen an den Bahnsteigen. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern einen unterhaltsamen Abend mit Apache 207 und Roland Kaiser.

