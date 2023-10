POL-KA: (KA) Ettlingen - Alkoholisierter Rollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Karlsruhe (ots) - Zwei Unbekannte raubten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Mann in der Hardtstraße aus. Ein Zeuge entdeckte am Dienstagmorgen gegen 02:30 Uhr eine verletzte Person in der Hardtstraße, zwischen der Neugraben- und der Kärcherstraße und alarmierte die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 42-jährige Geschädigte von zwei jungen Männern angesprochen. Völlig unvermittelt sollen sie ...

