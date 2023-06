POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahruntüchtig auf Fahrrad unterwegs

Knittlingen (ots) - Nach einer Kollision zweier Fahrzeuge auf der B35 bei Knittlingen musste am Mittwochnachmittag die Bundesstraße wegen ausgetretener Betriebsstoffe bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 24-jähriger Seat-Fahrer gegen 15:45 Uhr die B35 in ...

mehr