POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Pirmasenser Straße in Contwig

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 21.09.2023, 13:00 Uhr bis 22.09.2023, 12:00 Uhr kam es in Contwig in der Pirmasenser Straße auf Höhe der Hausnummer 15 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren, aus Richtung Stambach kommend, einen ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten PKW (blauer Opel Corsa) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch die Kollision wurde der linke Außenspiegel des Opel Corsa sowie das linke Rücklicht beschädigt. Aufgrund der am Unfallort sichergestellten Außenspiegelabdeckung dürfte es sich beim geflüchteten Unfallverursacher-Fahrzeug um einen lilafarbenen PKW handeln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. |pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

