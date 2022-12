Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der BAB A 20

Neubrandenburg (ots)

Am 25.12.2022, gegen 10:42 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg mitgeteilt, dass auf der BAB A20, Richtungsfahrbahn Rostock, zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg, ein PKW brennen würde. Die vier polnischen Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt am Fahrzeug. Auf Grund des brennenden Fahrzeugs und der damit verbundenen Löscharbeiten kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen und einem Aufstauen des Verkehrs. Der 78-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Renault Capture aus Schwerin, fuhr aus ungeklärter Ursache auf drei dort langsamer fahrenden Fahrzeugen auf und kollidierte mit diesen. Der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeuges erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus Pasewalk behandelt werden mussten. Eine 46-jährige deutsche Fahrzeuginsasse eines der beteiligten Fahrzeuge erlitt ebenfalls Verletzungen, die im Krankenhaus Pasewalk behandelt werden mussten. Die BAB A 20 war zwischen den Anschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg für ca. drei Stunden voll gesperrt; danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Rostock wurde für diesen Zeitraum an der Anschlussstelle Pasewalk Nord auf die Umleitungsstrecke verwiesen. An der Unfallstelle wurde nach der Unfallaufnahme und der Bergung der involvierten Fahrzeuge durch die Autobahnmeisterei ein Geschwindigkeitstrichter eingerichtet, der die Geschwindigkeit dort auf 60km/h reduziert. Von den vier beteiligten Fahrzeugen wurden drei durch Abschleppunternehmen geborgen. Das vierte Fahrzeug blieb fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Gegen 16:00 Uhr wurde die Sperrung am Unfallort zeitgleich mit der Vollsperrung der Anschlussstelle Pasewalk Nord aufgehoben. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

