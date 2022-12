Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angriff auf einen Zigarettenautomat in 17153 Pribbenow

Malchin (ots)

Am 25.12.2022 gegen 02:05 Uhr meldeten Zeugen über Notruf der Polizei, dass in Pribbenow drei männliche Personen einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollen. Umgehend wurden mehrere Funkstreifenwagen der umliegenden Polizeireviere zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort hatten sich die Täter bereits zu Fuß vom Tatort entfernt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass die Täter versucht hatten den Zigarettenautomaten mit mehreren Werkzeugen gewaltsam zu öffnen, um an das Geld und die Zigaretten zu gelangen. Dieses gelang ihnen aber nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern blieben jedoch ohne Erfolg. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994 231100, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.Polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell