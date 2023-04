Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Freitag, den 31.03.2023, kam es in der Zeit zwischen 12:10 und 12:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Norma Marktes in der Völklinger Straße in 66333 Völklingen-Ludweiler. Hierbei stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen grauen Ford Mondeo und beschädigte diesen hierbei. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerkannt von der Örtlichkeit. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Völklingen, tel. 06898 2020.

