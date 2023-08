Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

FF Goch: Fahrzeugbrand durch technischen Defekt

Bild-Infos

Download

Goch (ots)

Heute Mittag gegen 12.15 Uhr ist vermutlich aufgrund eines technischen Defektes ein Brand in einem Kanal-Inspektionsfahrzeug ausgebrochen. Der Mercedes-Benz Sprinter war am Straßenrand der Kalbecker Straße abgestellt, als plötzlich Rauch aus dem Fahrzeuginneren drang. Schon kurz darauf stand der Innenraum in Flammen. Es bestand eine starke Rauchentwicklung. Ein Fahrzeuginsasse kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die alarmierten Feuerwehr-Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Pieper setzten Löschschaum zur Brandbekämpfung ein. Der Regenwasserkanal wurde abgedichtet, sodass nichts davon abfließen konnte. Im Anschluss pumpte ein Tankwagen das Löschwasser-Schaum-Gemisch ab. Insgesamt dauerten die Arbeiten rund eine Stunde. Die Kalbecker Straße war in Höhe des Brandes für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch, übermittelt durch news aktuell