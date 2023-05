Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Rösrath - Tagsüber drei Fahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach / Rösrath (ots)

Am Dienstag (09.05.) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu drei Fahrzeugen und entwendeten diverse Gegenstände aus den Innenräumen.

In Rösrath-Hoffnungsthal schlugen die Täter die Scheibe der Fahrertür eines Fiat ein und entwendeten einen Rucksack samt Inhalt aus dem Fahrzeug. Die Besitzerin hatte ihren Pkw gegen 10:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Sommerberg abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 18:30 Uhr den Aufbruch festgestellt.

In Bergisch Gladbach-Frankenforst wurde zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr die hintere Seitenscheibe eines Dacia eingeschlagen. Der Pkw war auf einem Parkplatz an der Friedrich-Offermann-Straße in Fahrtrichtung Forsbach geparkt. Die darin liegende Handtasche inklusive des darin befindlichen Portemonnaies und Smartphones fehlte anschließend.

Im Stadtteil Sand wurden aus einem Pkw der Marke Opel die Geldbörse, das Smartphone und der Schlüsselbund der Besitzerin entwendet. Sie gab an, ihr Auto gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz am Lerbacher Weg abgestellt zu haben und als sie gegen 18:30 Uhr zurückkehrte, fehlten die genannten Gegenstände. Es konnten keine sichtbaren Aufbruchspuren an dem Fahrzeug festgestellt werden.

Die Polizei nahm in den drei Fällen Strafanzeigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf. Der Gesamtwert des Diebesguts aus den drei Fahrzeugaufbrüchen wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird bei dem Fiat und dem Dacia jeweils auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. An dem Opel entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Das Kriminalkommissariat 3 sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell