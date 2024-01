Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: zwei Verletzte nach Unfall zwischen Pkw und landwirtschaftlichem Gespann

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich war ein technischer Defekt Auslöser eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (19.01.2024) gegen 12:45 Uhr auf der Landesstraße 1136 zwischen Hochdorf und Hemmingen ereignete. Ein 28-Jähriger fuhr dort mit seinem Traktor mit Anhänger von Hochdorf in Richtung Hemmingen, als mutmaßlich aufgrund eines Getriebeschadens plötzlich die Räder des Traktors blockierten. Dadurch drehte sich der Traktor quer zur Fahrtrichtung, verkeilte sich mit dem Anhänger und kam auch teilweise auf die Gegenfahrbahn. Eine 26-jährige Opel-Fahrerin, die zeitgleich von Hemmingen in Richtung Hochdorf unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem auf ihren Fahrstreifen ragenden Anhänger. Der Opel wurde in der Folge nach rechts abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stehen. Die 26-Jährige sowie ihre 56-jährige Mutter auf dem Beifahrersitz wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 28-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Landesstraße 1136 musste zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht aktuell noch (15:35 Uhr), da das verkeilte Gespann aus Traktor und Anhänger noch nicht abgeschleppt werden konnte.

