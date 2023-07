POL-Lebach: Vandalismus an Rostwurstbude

Saarwellingen (ots) - In der Nacht zum Samstag setzten unbekannte Täter in der Straße "Im Weidenbruch" sowie in der Paul-Lincke-Straße in Saarwellingen mehrere Papiercontainer vorsätzlich in Brand. Alle Container konnten durch ein schnelles Eingreifen der Saarwellinger Feuerwehr abgelöscht werden. Des Weiteren ereignete sich im gleichen Zeitraum eine Sachbeschädigung an einem Pkw, welcher in der Käuersbachstraße geparkt war. An diesem wurde der Außenspiegel ...

