POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Lebach (ots) - Am 23.06.2023, gegen 13:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lebach. Dabei befand sich der männliche, ca. 60 Jahre alte, bislang unbekannte Fahrzeugführer in der Straße Am Wünschberg in Lebach, um weiter in die Saarbrücker Straße einzufahren. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung jedoch warten und bis zum Stillstand abbremsen. In der Folge überquerten ein 44 Jahre ...

mehr