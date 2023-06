Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind in Lebach

Lebach (ots)

Am 23.06.2023, gegen 13:55 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Lebach. Dabei befand sich der männliche, ca. 60 Jahre alte, bislang unbekannte Fahrzeugführer in der Straße Am Wünschberg in Lebach, um weiter in die Saarbrücker Straße einzufahren. Verkehrsbedingt musste er an der Einmündung jedoch warten und bis zum Stillstand abbremsen. In der Folge überquerten ein 44 Jahre alter Vater mit seiner 14 Jahre alten Tochter fußläufig die Straße vor dem wartenden Pkw. Als der Vater den Pkw bereits fast passiert hatte, die Tochter sich jedoch unmittelbar vor dem Fahrzeug befand, fuhr der Fahrzeugführer los und touchierte das Kind am linken Oberschenkel. Das Kind wurde hierdurch leicht verletzt (Prellung). Nachdem der Vater den Fahrer auf sein Verhalten ansprach, wurde er von diesem beleidigt und aufgefordert, sich "fortzumachen". Daraufhin setzte der Fahrer ohne Angaben zu seiner Person seine Fahrt fort. Dieser wird als männlich, ca. Anfang bis Mitte 60 Jahre, kurzer weißer Bart, lichte, weiße Haare, eher schmächtige Statur, beschrieben.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881-5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell