Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Hochwertiger Wohnwagen entwendet

Schmelz (ots)

In der Zeit vom 07.06.2023 bis 10.06.2023 entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen Wohnwagen vom Gelände eines Autohauses in Schmelz, im Industriegebiet Am Erzweg. Hierbei handelt es sich um das Sondermodell Fendt Caravan 650 Bolero, einem Doppelachser, Grundfarbe weiß mit silber-grauen Seitenaplikationen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach unter der 06881/5050 oder auch per Email unter PI-LEBACH@polizei.slpol.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell