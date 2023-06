POL-Lebach: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten

Lebach-Thalexweiler (ots) - Verkehrsunfall mit Verdacht der Verkehrsunfallflucht gem. § 142 StGB Am 06.06.2023 kam es in der Zeit von 14:30 bis 21:20 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Schaumbergstraße 28, 66822 Lebach-Thalexweiler. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer 01 befuhr mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug die B 269, Schaumbergstraße, in 66822 Lebach. 02 parkte ordnungsgemäß vor seinem ...

mehr