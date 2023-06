Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Verdacht der Verkehrsunfallflucht

Lebach-Thalexweiler (ots)

Verkehrsunfall mit Verdacht der Verkehrsunfallflucht gem. § 142 StGB

Am 06.06.2023 kam es in der Zeit von 14:30 bis 21:20 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Schaumbergstraße 28, 66822 Lebach-Thalexweiler. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer 01 befuhr mit seinem bislang unbekannten Fahrzeug die B 269, Schaumbergstraße, in 66822 Lebach. 02 parkte ordnungsgemäß vor seinem Wohnanwesen, Schaumbergstraße 28, auf einem Parkplatz neben der B 269. In Höhe der Unfallörtlichkeit wendete 01 vermutlich mit seinem Fahrzeug und kollidierte hierbei mit seinem Fahrzeug mit der hinteren linken Fahrzeugseite des 02.

In der Folge entfernte sich 01 von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Bei Hinweisen zu dem Unfallverursacher bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion in Lebach.

