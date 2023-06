POL-Lebach: Dreiste Genießer

Lebach (ots) - Am 14.05.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:45 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Tholeyer Straße (im Bereich des dortigen Kinos) in Lebach. Dabei wurde ein, in Fahrtrichtung Ortsmitte, am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten PKW im Frontbereich beschädigt. In der Folge entfernte sich der unbekannte Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Hinweise bitte an ...

mehr