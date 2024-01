Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Vier Verletzte und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall am Stauende - Abschlussmeldung

Ludwigsburg (ots)

Ein 29-Jähriger war am Freitag (19.01.2024) mit seinem Ford Transit auf dem linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 8 aus Richtung Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Leonberg-West fuhr er gegen 15:25 Uhr mutmaßlich aufgrund zu geringen Abstands und nicht angepasster Geschwindigkeit auf den vor ihm am Stauende stehenden Renault Master eines 22-Jährigen auf, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Der 29-Jährige hatte dabei sein Fahrzeug zuvor so abgebremst, dass er vom linken, über den mittleren und anschließend auf den rechten Fahrsteifen gelangte. Dort kam es zur Kollision. Der Renault wurde durch die Wucht des Aufpralls in der Folge auf einen vor ihm auf dem mittleren Fahrstreifen stehenden Volvo einer 39-Jährigen abgewiesen, anschließend drehte sich der Renault nach rechts, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Liegen. Sowohl die beiden Fahrer als auch die Fahrerin der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 50-jährige Beifahrer im Ford Transit war im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Leonberg und Rutesheim mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt. Zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen der weitläufigen Unfallstelle setzte die Verkehrspolizei Ludwigsburg eine Drohne ein. Die Fahrbahn musste nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Autobahnmeisterei nass gereinigt werden. Die BAB 8 war im Bereich der Unfallstelle in Fahrtrichtung Stuttgart bis gegen 20.40 Uhr voll gesperrt, der Verkehr aus Richtung Karlsruhe wurde an der Anschlussstelle Rutesheim abgeleitet. Durch Gaffer staute sich der Verkehr auch in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Karlsruhe) von der Unfallstelle bis zur Anschlussstelle Leonberg-Ost auf. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter 0711 6869 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell