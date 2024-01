Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K 1068 Herrenberg-Kuppingen: Fahrzeug gerät in Vollbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (20.01.2024) um 11:44 Uhr befuhr der 60-jährige Lenker eines BMW 220d Gran Tourer die Kreisstraße 1068 von Kuppingen nach Nufringen. Während der Fahrt konnte der Lenker untypische Geräusche aus dem Bereich des Fahrzeugunterbodens wahrnehmen. Im weiteren Verlauf geriet das Fahrzeug in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte das brennende Fahrzeug auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Feldweg abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen. Brandursächlich war vermutlich ein technischer Defekt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während den Einsatzmaßnahmen musste die Strecke zwischen Kuppingen und Nufringen in beide Fahrtrichtungen für circa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Ein Vertreter der Umweltbehörde kam an die Einsatzörtlichkeit. Durch die Straßenmeisterei Herrenberg wurde die Brandstelle gereinigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 35.000 Euro. Es befanden sich Kräfte der Feuerwehren aus Herrenberg, Nufringen und Gäufelden sowie eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg im Einsatz.

