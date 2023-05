Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Jena (ots)

Im Rahmen von Verkehrskontrollen stellten Beamte der Jenaer Polizei am frühen Sonntagmorgen am Ernst-Haeckel-Platz zuerst einen betrunkenen Radfahrer und kurze Zeit später in der Wiesenstraße einen alkoholisierten Pkw-Fahrer fest. Der 40-jährige Radfahrer war mit 1,55 Promille nicht mehr in der Lage, sein Fahrrad sicher zu führen und überfuhr zusätzlich eine rotzeigende Lichtzeichenanlage. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und eine Strafanzeige eingeleitet. Bei dem 36-jährigen Renault-Fahrer ergab der Vortest einen Wert von 0,90 Promille. Nach einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung auf der Dienststelle wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

