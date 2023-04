Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Steuerungsgeräte gestohlen

Heek (ots)

Tatort: Heek, Ahle;

Tatzeit: zwischen 22.04.2023, 18.000 Uhr, und 25.04.2023, 08.30 Uhr;

Auf hochwertige Technik abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in Heek: Die Täter hatten sich Zugang verschafft zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Bauerschaft Ahle. Dort entwendeten sie an mehreren Zugmaschinen die GPS-gesteuerten Systeme zur Spurführung. Für die Tat kommt der Zeitraum zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in Frage. Wie bereits berichtet, war es in der Nacht zum Dienstag im Ortsteil Nienborg in der Bauerschaft Wichum zu ähnlich gelagerten Taten gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

