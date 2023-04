Reken (ots) - Unfallort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße; Unfallzeit: 25.04.2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr; Beschädigt hat ein Unbekannter am Dienstag in Bahnhof Reken ein geparktes Fahrzeug. Der weiß lackierte BMW hatte auf einem Kundenparkplatz an der Bahnhofstraße gestanden. Dort war es zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen ...

