POL-BOR: Gronau - Autofahrer wendet auf Straße

Motorradfahrer leicht verletzt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Gildehauser Straße;

Unfallzeit: 25.04.2023, 18.05 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gronau erlitten. Der 37 Jahre alte Gronauer war gegen 18.05 Uhr auf der Gildehauser Straße aus Richtung Nordhorn unterwegs, als ein 29 Jahre alter Autofahrer seinen Wagen wendete. Der Enscheder hatte auf der Gildehauser Straße vor einem Restaurant gestanden und wollte auf der Straße seinen Wagen wenden, um in Richtung Gronau-Epe weiterzufahren. Es kam zur Kollision, in deren Folge der Zweiradfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus. (db)

