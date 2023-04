Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Vandalismus in Kleingartenanlage

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Fürstenkamp;

Tatzeit: zwischen 22.04.2023, 00.00 Uhr, und 25.04.2023, 18.00 Uhr;

Mutwillig haben Unbekannte in Stadtlohn ein Gartenhaus erheblich beschädigt. Die Täter rissen die Türen ein und beschmierten eine Wand mit Farbe. Sie schlugen Teile des Mauerwerks ein und beschädigten ein Fenster, ebenso die Inneneinrichtung. Das Gebäude lässt sich nicht mehr nutzen. Abgespielt hat sich das Geschehen im Zeitraum zwischen der Nacht zum Samstag und Dienstagabend am Fürstenkamp. Hinweise erbittet die Polizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

